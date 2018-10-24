США применят «закон Магнитского» в отношении виновных в гибели Хашукджи

Вашингтон, 24 октября. Вашингтон запретит въезд в США подданным Саудовской Аравии, причастным к убийству Джамаля Хашукджи.

Подданные Саудовской Аравии, причастные к дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, будут лишены американских виз или права на их получение. Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Reuters.

Въезд в Соединенные Штаты будет запрещен для 21 гражданина Саудовской Аравии, у большинства из которых есть действующие визы, отметила пресс-секретарь.

Ранее руководитель Госдепа Майкл Помпео заявил, что Вашингтон применит в отношении виновных в убийстве журналиста санкции в рамках «Глобального закона Магнитского».

Напомним, Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Хашукджи вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии и с тех пор никто не видел его живым.

Позднее турецкие власти заявили, что журналист был убит. По сообщениям ряда СМИ, накануне фрагменты тела Хашукджи были найдены в колодце на территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии.