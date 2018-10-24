Фанатов ЦСКА в Риме не выпускали со стадиона в больницы к пострадавшим

Рим, 24 октября. Сотрудники Олимпийского стадиона в Риме и полицейские не выпускали задолго до окончания матча болельщиков ЦСКА, которые хотели поехать в больницу к пострадавшим при крушении эскалатора в метро.

Российский болельщик Анатолий рассказал ТАСС, что в момент инцидента на станции Repubblica находился на эскалаторе, как и 200 других российских болельщиков, которые спешили на Олимпийский стадион, где проходил матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

«В какой-то момент он (эскалатор) начал очень быстро ехать, он буквально под ногами побежал. Я был в первых рядах с друзьями, мы стали спотыкаться и успели с него спрыгнуть. Дальше эскалатор просто начал падать вниз, и всех, кто был сзади, стало затаскивать в месиво, замалывать», — рассказал Анатолий.

По его словам, на станции после инцидента было очень много пострадавших и лужи крови. У одного из них «ноги разъехались в разные стороны, когда ступня лежит отдельно от ноги», у другого — «ступни вывернуты в обратную сторону».

Анатолия подчеркнул, что данные некоторых итальянских СМИ, заявивших, что российские болельщики в нетрезвом виде прыгали по эскалатору, не соответствуют действительности.

«Когда мы только заходили в метро, все было еще спокойно — мы даже песни не пели, не кричал никто. Реально все встали на эскалатор и просто поехали», — сообщил он.

После произошедшего Анатолий с друзьями отправился на стадион. По его словам, в этот момент все выходы были перекрыты. Некоторые россияне захотели покинуть стадион, чтобы выяснить, что произошло с их друзьями. Однако никого не выпускали, оправдывая такие действия требованиями безопасности.

«Мы говорили им, что никто не хочет драться, у каждого кто-то там пострадал, люди просто хотят к своим доехать до больницы, а никого не выпускали», — добавил он.

Ранее очевидцы также сообщали, что причиной ЧП в метро стало не поведение российских фанатов, а неполадки с эскалатором. Один из очевидцев сообщил, что эскалатор неожиданно ускорил движение. На опубликованном ранее видео также видно, что лента двигалась слишком быстро.

Инцидент на станции Repubblica произошел вечером во вторник незадолго до начала матча «Рома» — ЦСКА. По последним данным, в результате обрушения эскалатора пострадали около 30 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, одному из армейских болельщиков оторвало ногу.

Ранее посольство РФ в Италии сообщило, что двоих пострадавших россиян уже прооперировали.

Отметим, матч закончился разгромом российской команды со счетом 3:0, сообщала «Газета.ру».