США не понимают, что санкции против России не дают результатов ― посол РФ

Вашингтон, 24 октября. Власти США продолжают оказывать санкционное давление на Россию, но оно не дает и не может дать положительных результатов. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, добавив, что Вашингтон не слышит позиции Москвы, что оказывает негативное влияние на двусторонние отношения.

«Эта ситуация негативно влияет и на экономическое сотрудничество между двумя нашими странами. Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат», ― отметил Антонов.

Он напомнил, что на протяжении XX века санкции против СССР объявлялись десятки раз, однако никаких изменений внешней политики Москвы добиться не удалось, пишет RT. Антонов добавил, что политический кризис в отношениях с США привел к тому, что Россия начала искать новые возможности в азиатском регионе, в том числе – в партнерстве с Китаем и Индией, а также экономических отношениях с Японией и Южной Кореей, пишет «Газета.ру».