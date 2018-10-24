Не удивлюсь, если обвинят русских: глава Всероссийского общества болельщиков прокомментировал инцидент в Риме

Москва, 24 октября. Глава Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин считает инцидент с эскалатором в Риме «несчастным случаем».

Глава Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин не верит, что к инциденту с эскалатором в Риме могут быть причастны футбольные фанаты из России, как о том пишут в ряде итальянских СМИ.

Как рассказал Шпрыгин в интервью телеканалу «360», произошедшее он считает «несчастным случаем», который мог произойти в любом месте и в любое время.

«Слышал, что уже обвинили российских болельщиков. Дескать, они прыгали и эскалатор развалился. Глупо пытаться что-то выжать из этой трагедии. Но не удивлюсь, если опять начнут обвинять русских», — заявил Александр Шпрыгин.

По мнению руководителя фанатского сообщества, пострадавших не оставят без медицинской помощи.

Напомним, во вторник перед матчем «Рома — ЦСКА» в Риме вышел из строя эскалатор, на котором находились несколько десятков футбольных болельщиков из России. Свидетели сообщили, что эскалатор неожиданно ускорил движение. Люди не успевали сойти с него и начали падать друг на друга. В результате пострадали около 30 человек, у семерых из них — серьезные травмы. По данным посольства РФ в Италии, двум россиянам потребовалось хирургическое вмешательство — одному из них оторвало стопу.

По данному факту прокуратура Рима проводит доследственную проверку.