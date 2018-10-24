Жители Украины держат на руках почти 5 млн единиц незарегистрированного оружия

Киев, 24 октября. У жителей Украины на руках остается около пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия, заявил глава ассоциации владельцев оружия Украины Георгий Учайкин.

Как сообщает «Газета.ру», по словам Учайкина, «верхняя граница — примерно пять миллионов». Столь высокую цифру он объяснил несколькими факторами: «взрывы на украинских складах», конфликт в Донбассе, массовая переделка стартовых пистолетов в боевые, ограбленные оружейные склады.

Он уточнил, что реальные данные не совпадают с теми, что предоставляет министерство внутренних дел страны. По его словам, около 2-2,5 млн единиц оружия хотя бы раз попали в поле зрения МВД.

Отметим, в середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим украинским коллегой Виктором Ющенко пожаловался на массовый ввоз оружия в страну через украинскую границу. По его словам, пограничные службы изымают его в огромных количествах.