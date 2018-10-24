Двух россиян, пострадавших при обрушении эскалатора в Риме, прооперировали

Рим, 24 октября. Двое россиян, пострадавших при обрушении эскалатора на станции метро в Риме, прооперированы. Об этом сообщает посольство РФ в Италии.

Как уточняется в микроблоге посольства в Twitter, в больнице «Умберто I» (Viale del Policlinico, 1) остаются три человека.

Напомним, накануне поздно вечером на станции метро Repubblica произошло обрушение эскалатора. На нем находилась группа болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА.

В результате происшествия пострадали не менее 30 человек. Некоторые получили очень серьезные травмы — в частности, сообщается, что одному из пострадавших оторвало ногу.