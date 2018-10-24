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Двух россиян, пострадавших при обрушении эскалатора в Риме, прооперировали

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Двух россиян, пострадавших при обрушении эскалатора в Риме, прооперировали

Рим, 24 октября. Двое россиян, пострадавших при обрушении эскалатора на станции метро в Риме, прооперированы. Об этом сообщает посольство РФ в Италии. 

Как уточняется в микроблоге посольства в Twitter, в больнице «Умберто I» (Viale del Policlinico, 1) остаются три человека. 

Напомним, накануне поздно вечером на станции метро Repubblica произошло обрушение эскалатора. На нем находилась группа болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА. 

В результате происшествия пострадали не менее 30 человек. Некоторые получили очень серьезные травмы — в частности, сообщается, что одному из пострадавших оторвало ногу

Автор: Алексей Громов
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