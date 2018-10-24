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Руководство ЦСКА предложило свою помощь болельщикам, пострадавшим в Риме

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Руководство ЦСКА предложило свою помощь болельщикам, пострадавшим в Риме

Москва, 24 октября. Руководство футбольного клуба ЦСКА предложило свою помощь болельщикам, которые пострадали из неисправности эскалатора в римском метро. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter футбольного клуба.

«Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА Телефон: 8-495-540-38-88 Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com», ― гласит текст сообщения, опубликованном в Twitter футбольного клуба.

Напомним, что в этот вторник в метро Рима внезапно вышел из строя эскалатор. В результате инцидента пострадали около тридцати человек. Не мене семи получили серьезные травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Рима. Российское посольство в Италии уже ведет работу по установлению личностей пострадавших и оказанию им необходимой правовой помощи, пишет «Газета.ру».

 

Автор: Антон Зарубин
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