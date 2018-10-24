С пледом, книгой и котом: россияне рассказали, как предпочитают проводить отпуск осенью

Москва, 24 октября. Эксперты сервиса путешествий Туту.ру провели соцопрос, по результатом которого выяснилось, что почти четверть россиян считают идеальным отпуском отдых дома с пледом, книгой и котом.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос об идеальном отпуске осенью. 25% респондентов сообщили, что предпочитают экскурсионные поездки по европейским городам. Чуть меньше опрошенных заявили, что предпочитают поехать на море, «пусть даже остывающее, по горящей путевке».

Среди ответов также оказались поездки к родным в другие российские города или экскурсии по родному краю. Меньше всего опрошенных заявили, что предпочитают отдыхать далеко от Родины: в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал «360» сообщал, что лидером по количеству страховых претензий в категории медпомощи среди российских туристов стала Турция. За первые полгода 2018 года за медпомощью обратились 46% отдыхающих в Турции россиян.

В пятерку самых опасных для здоровья также стран вошли Вьетнам, Таиланд, Доминиканская республика и Тунис.