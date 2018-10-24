Верховная рада призвала ЕС и США ввести санкции против журналистки Скабеевой

Киев, 23 октября. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выступила с заявлением, в котором потребовала от властей Евросоюза и США внести в санкционные списки журналистку телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву.

Геращенко потребовала от ряда западных стран внести Скабееву в санкционные списки, на том основании, что та якобы взяла интервью у свидетельницы массового убийства в керченском колледже второкурсницы Алины Керовой, которая, как было установлено позже, погибла в ходе инцидента в учебном заведении. По мнению Геращенко, это дает повод обвинить Скабееву в «разжигании вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей».

Напомним, что после того, как ряд СМИ указал на тот факт, что журналисты канала «Россия 1» брали интервью у Алины Керовой, которая на самом деле погибли в результате нападения на колледж, Скабеева выступила с объяснениями. По ее словам, именем погибшей ученицы назвалась другая студентка, пишет «Газета.ру». Предположительно, она это сделала из-за испуга.