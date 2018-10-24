Свидетели обрушения эскалатора в метро Рима рассказали подробности происшествия

Рим, 24 октября. Российские участники инцидента на станции Repubblica римского метро сообщили, что эскалатор неожиданно ускорил движение.

«Мы начали прыгать друг на друга, когда эскалатор «побежал», и получилось то, что вы видели», — сообщил ТАСС один из очевидцев.

Свидетельства очевидцев подтверждает и видео, опубликованное ранее в Сети. На записи видно, что эскалатор начал двигаться так быстро, что люди не успевали с него сойти, падая друг на друга.

Болельщики рассказали журналистам, что, по традиции, на площади Республика перед матчем собрались несколько сотен человек, чтобы вместе отправиться на игру.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2018

Инцидент в римском метро произошел около 19.00 (20.00 по московскому времени). Сообщалось, что при обрушении эскалатора пострадали не менее 30 человек. У некоторых из них очень серьезные травмы.

Прокуратура Рима проводит следствие по факту инцидента в метро.

Станция метро Repubblica располагается на той же ветке метро, что Олимпийский стадион, где проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, сообщает «Газета.ру».