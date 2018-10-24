Сирия: МККК направил в Дейр-эз-Зор 30 грузовиков с гуманитарной помощью

Дамаск, 24 октября. В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор Международным комитетом Красного Креста были направлены 30 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Анастасия Исюк.

«30 грузовиков с продовольствием для 15 тысяч семей​​​. В каждом грузовике – рис, то, что необходимо людям в первую очередь», ― сказала Исюк.

Кроме того, организация предоставила гуманитарную помощь жителям пригорода Дамаска в населенном пункте Дума. Туда силами Сирийского Красного полумесяца в эти выходные были доставлены продуктовые наборы и спальные принадлежности. Как сообщили в пресс-службе Красного полумесяца, туда были доставлены три тысячи продуктовых наборов, более тысячи одеял, а также двести матрасов и другие гуманитарные грузы.

Напомним, что на этой неделе делегация МККК совершает визит в Сирию. В понедельник она провела встречу с замглавы министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом, а во второник – с министром внутренних дел Мухаммадом аш-Шааром, пишет «Газета.ру».