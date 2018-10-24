Росляков через тайный аккаунт посещал паблики об убийствах и общался с украинскими неонацистами

Москва, 24 октября. Владислав Росляков, устроивший нападение на керченский колледж, через тайный аккаунт в социальных сетях посещал закрытые сообщества, в которых обсуждались способы изготовления взрывчатки и оружия, сообщает во вторник РЕН-ТВ.

По данным телеканала, у Рослякова был тайный аккаунт во «ВКонтакте», через который он посещал закрытые паблики со «специфическим и мрачным контентом», посвященные убийствам и маньякам. Предполагается, что Росляков через данную страницу общался с модератором неонацистских украинских сообществ, где пропагандировали убийства.

СМИ выяснили о еще одном аккаунте Росляков в мессенджере Telegram, где в качестве аватара он использовал фотографию украинского маньяка Анатолия Оноприенко, убившего 52 человека.

Из данных о его аккаунтах журналисты делают вывод, что «керченский стрелок» «был зациклен на убийствах»: в Интернете он искал информацию об оружии и его переделке, о создании взрывчатки, о ранениях и убийствах.

Трагедия произошла 17 октября. Росляков, по версии следствия, открыл стрельбу по людям и устроил взрыв в колледже. Жертвами нападения стал 21 человек, десятки пострадали. «Газета.ру» ранее сообщала, что перед нападением 18-летний Росляков сжег на поле у дома личные вещи, в том числе, носители информации и Библию, а также, предположительно, закопал там сейф.