Фанаты «Спартака» заступились за Карреру и потребовали отстранить Глушакова от матчей

Москва, 23 октября. Объединение болельщиков «Фратия» выступило категорически против решения руководства московского «Спартака» уволить главного тренера Массимо Карреру.

«Организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте объединения.

В документе болельщики подчеркивают, что Каррере является лучшим тренером со времен Олега Романцева, которому удалось вернуть клубу чемпионство после 16 лет застоя.

«Фратия» подчеркивает, что «решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру».

Болельщики потребовали от руководства клуба «внятных объяснений» причин принятого решения, а также отстранения Дениса Глушакова от матчей основы «в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды».

Ранее пресс-служба московского клуба назвала результаты команды в текущем сезоне одной из причин ухода в отставку Карреры. По мнению руководства, ни одна из поставленных задач на этот сезон не была выполнена.

Сразу после известия об отставке Карреры в СМИ появилась информация о том, что клуб возглавит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Газета.ру» сообщала, что Черчесов является главным чуть ли не единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».