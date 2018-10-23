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Трамп назвал дату и место возможной встречи с Путиным

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Трамп назвал дату и место возможной встречи с Путиным

Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября.

«Она [встреча] еще не организована, но, вероятно, мы встретимся», ― сказал президент США.

Ранее RT сообщало, что помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заключили договоренность о проведении встречи двух глав государств. Отметим, что накануне состоялся визит самого Болтона в Москву.

Ушаков подчеркнул, что продолжительность встречи будет зависеть от планов самих президентов.

Напомним, что Путин выразил готовность продолжить диалог с президентом США. Трамп также отметил, что его последняя встреча с Путиным в Хельсинки стала «хорошим стартом» для всех сторон.

Автор: Антон Зарубин
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