Около 800 человек на Украине заболели корью за последнюю неделю ― Минздрав

Киев, 23 октября. Примерно 800 жителей Украины за последнюю неделю заболели корью. Как сообщает министерство здравоохранения страны, 564 из них – дети.

Отмечается, что этот показатель на 10% выше, чем на предыдущей неделе. По данным Минздрава, наиболее высокий показатель заболеваемости наблюдается на западе страны, где наиболее низкий по стране уровень вакцинации.

Согласно данным статистки, с начала года на Украине заболели корью почти 34 тысячи человека, включая 20,5 тысяч детей. 14 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, скончались от осложнений заболевания.

Напомним, что в этот понедельник Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори на Украине. Российское ведомство отметило, что на Украине наблюдается значительное число детей, не привитых против этого заболевания, пишет «Газета.ру».