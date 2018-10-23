В консульство РФ не поступали данные о задержании россиян в Риме

Рим, 23 октября. Данные о задержанных гражданах РФ не поступали в российское консульство в Риме, сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

«Данные о задержанных россиянах в наше консульство в Риме от полиции Италии пока не поступали», — сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее во вторник итальянское издание Messaggero сообщило, что двое российских болельщиков и один итальянец были задержаны в Риме после столкновений, которые произошли перед матчем «Рома» — ЦСКА.

По данным издания, на мосту Дука д'Аоста недалеко от Олимпийского стадиона произошла драка. Еще одна потасовка случилась на площади Манчини.

Ранее российские дипломаты сообщали ФАН, что россияне не были замечены в драках около стадиона, где встречаются российский ЦСКА и итальянская «Рома».

Напомним, во вторник на станции Repubblica римского метро произошло обрушение эскалатора, когда на нем спускалась группа российских болельщиков. В результате инцидента пострадали не менее 30 человек. Некоторые получили крайне серьезные травмы.