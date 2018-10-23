РФС поможет болельщикам ЦСКА, пострадавшим в Риме

Москва, 23 октбяря. РФС заявил о готовности помочь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, будет сделано все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим», ― сообщает официальный Twitter-акаунт РФС.

Напомним, что в этот вторник в метро Риме произошел инцидент с группой российских болельщиков, которые получили травмы из-за внезапно вышедшего из строя эскалатора. По предварительным данным, пострадали около тридцати человек, не менее семи были доставлены в медицинские учреждения итальянской столицы в тяжелом состоянии, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Российское посольство уже организовало помощь болельщикам, получившим травмы из-за данного инцидента. Причины неисправности эскалатора сейчас устанавливаются, пишет «Газета.ру».