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Военнослужащие США пострадали в ДТП в Норвегии перед учениями Trident Juncture

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Военнослужащие США пострадали в ДТП в Норвегии перед учениями Trident Juncture

Осло, 23 октября. В норвежской губернии Трёнделаг в Норвегии четверо американских военнослужащих попали в ДТП перед учениями НАТО Trident Juncture, которые начнут 25 октября. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

Инцидент произошел, когда одна из военных машин, двигавшихся в колонне, сошла с дороги, а еще несколько столкнулись между собой. Всего в ДТП были вовлечены 18 человек и восемь машин. Как сообщает, четверым пострадавшим потребовалась помощь врачей; двое из них были доставлены в больницу на вертолете.

«У нас есть информация, что пострадали несколько американских солдат», ― сообщил пресс-атташе учений Вегард Финюерг.

Сообщается, что все автомобили, попавшие в ДТП, были грузовиками, доставлявшими военное снаряжение к месту проведения учений. Дорога, где произошла авария, сейчас временно закрыта, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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