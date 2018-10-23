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Видео обрушения эскалатора на станции Repubblica в Риме появилось в Сети

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Видео обрушения эскалатора на станции Repubblica в Риме появилось в Сети

Рим, 23 октября. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент обрушения эскалатора на станции Repubblica римского метро. Согласно последним данным, в ходе инцидента пострадали не менее 30 человек.

На сайте YouTube опубликовано видео обрушения эскалатора на станции Repubblica. По данным журналистов, запись сделал очевидец происшествия — россиянин, болельщик ЦСКА. 

На видео видно, что на эскалаторе скопилось большое количество людей. Вдруг они резко начинают падать. Некоторые пытаются забраться на центральную часть.

Согласно последним данным, в ходе инцидента пострадали не менее 30 человек. Семерых из пострадавших госпитализировали со станции на носилках, у них серьезные повреждения. СМИ ранее сообщали, что одному из пострадавших оторвало ногу. Еще пятеро человек находятся в состоянии средней тяжести.

Станция метро Repubblica располагается на той же ветке метро, что Олимпийский стадион, где проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. На данный момент итальянский клуб ведет со счетом 2:0, сообщает «Газета.ру».

Автор: Олеся Волкова
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