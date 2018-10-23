Одному из пострадавших при обрушении эскалатора в Риме оторвало ногу
Рим, 23 октября. Одному из пострадавших на станции метро Repubblica в Риме оторвало ногу, сообщают СМИ. В общей сложности, в инциденте с эскалатором пострадали не менее 30 человек.
Ранее сообщалось, что во вторник на станции Repubblica римского метро произошла авария эскалатора, на котором находился группа российских болельщиков ЦСКА. Telegram-канал Mash сообщает, что среди 30 пострадавших есть очень серьезные травмы. Одному из пассажиров оторвало ногу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство, на данный момент известно о 30 пострадавших. По словам дипломатов, семерых из них унесли на носилках, они находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.
Местные СМИ обвинили в инциденте российских фанатов, которые, по их словам, находились в нетрезвом виде и прыгали на эскалаторе.
Итальянское агентство ANSA опубликовало видео обрушения эскалатора.
Il momento del cedimento della scala mobile nella metro di Roma alla fermata Repubblica IL VIDEO #romacska #metroroma LEGGI TUTTO #metro https://t.co/7hJsFR9hQN pic.twitter.com/3AMJJQrpQn— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 23, 2018