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Одному из пострадавших при обрушении эскалатора в Риме оторвало ногу

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Одному из пострадавших при обрушении эскалатора в Риме оторвало ногу

Рим, 23 октября. Одному из пострадавших на станции метро Repubblica в Риме оторвало ногу, сообщают СМИ. В общей сложности, в инциденте с эскалатором пострадали не менее 30 человек.

Ранее сообщалось, что во вторник на станции Repubblica римского метро произошла авария эскалатора, на котором находился группа российских болельщиков ЦСКА. Telegram-канал Mash сообщает, что среди 30 пострадавших есть очень серьезные травмы. Одному из пассажиров оторвало ногу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство, на данный момент известно о 30 пострадавших. По словам дипломатов, семерых из них унесли на носилках, они находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

Местные СМИ обвинили в инциденте российских фанатов, которые, по их словам, находились в нетрезвом виде и прыгали на эскалаторе.

Итальянское агентство ANSA опубликовало видео обрушения эскалатора.

 

Автор: Олеся Волкова
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