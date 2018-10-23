Посольство РФ в Италии сообщило, куда доставили пострадавших в римском метро россиян

Рим, 23 октября. Россияне, пострадавшие в инциденте с вышедшим из строя эскалатором в римском метро, были доставлены в две больницы. Об этом сообщает посольство РФ в Италии.

По данным российской дипмиссии, пострадавших в римском метро доставили в больницу имени Умберто I и ортопедический центр «Остиенсе». Сотрудники российского посольства уже отправились в эти медицинские учреждения, чтобы установить личности пострадавших россиян.

Раненые доставляются в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе». Открыта горячая линия Посольства +393802652769. — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) October 23, 2018

Как сообщили в посольстве, по уточненным данным в инциденте в римском метро пострадали до 30 болельщиков ЦСКА. Семеро из них были унесены на носилках, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы средней тяжести. Восемнадцать человек покинули станцию сами, получив легкие повреждения.

Напомним, что на одной из станций римского метро вышел из строя эскалатор, на котором находились российские болельщики ЦСКА, прибывшие посмотреть на матч московской команды с клубом «Рома».