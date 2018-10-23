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В российской комиссии назвали последствия подрыва Договора об открытом небе

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В российской комиссии назвали последствия подрыва Договора об открытом небе

Москва, 23 октября. Продолжение «бесполетного периода» по Договору об открытом небе (ДОН) может привести к утрате опоры европейской безопасности, говорится в заявлении российской делегации в консультативной комиссии.

В заявлении уточняется, что «Россия могла бы прожить и без полетов по ДОН», однако продолжение «бесполетного периода» в любом случае приведет «к подрыву его жизнеспособности» и, более того, «к утрате одной из опор европейской безопасности» и эскалации военно-политической напряженности. 

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он призвал укрепить доверие в Европе после холодной войны. В него входят большинство стран НАТО, а также Россия, Украина и другие страны.

В середине сентября Соединенные Штаты заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по ДОН. Самолету «дали добро» все члены ДОН, кроме США, то есть 22 страны, сообщала «Газета.ру».

Автор: Олеся Волкова
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