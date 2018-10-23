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Сирия: боевики обстреляли провинцию Латакия

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Сирия: боевики обстреляли провинцию Латакия

Дамаск, 23 октября. В сирийской провинции Латакия были зафиксированы нарушения режима прекращения боевых действий, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации​​​. В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Кбана провинции Латакия», ― заявил он.

Генерал-лейтенант напомнил, что российский центр по примирению по-прежнему призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования ситуации.

 

Автор: Антон Зарубин
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