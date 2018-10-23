Объединение болельщиков ЦСКА организовало сбор средств пострадавшим в Риме

Москва, 23 октября. Организация болельщиков ЦСКА начала сбор средств в пользу пострадавших из-за неисправности эскалатора в Риме. Об этом сообщила организация в своем Twitter.

Сбор средств в пользу пострадавших будет идти на несколько электронных кошельков, а также счет в банке и коробку для сбора денег в московском магазине RBWORLD STORE.

Напомним, что в этот вторник на одной из центральных станций римского метро произошла авария эскалатора, на котором находился группа российских болельщиков ЦСКА. В результате инцидента пострадали около тридцати человек, из них пятеро получили серьезные травмы. Российское посольство в Риме уже отслеживает ситуацию и готовится оказать необходимую помощь соотечественникам.

Причина неисправности эскалатора в настоящее время уточняется. По предварительным данным, он мог не выдержать нагрузки в час пик.