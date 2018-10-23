Объединение болельщиков ЦСКА организовало сбор средств пострадавшим в Риме
Москва, 23 октября. Организация болельщиков ЦСКА начала сбор средств в пользу пострадавших из-за неисправности эскалатора в Риме. Об этом сообщила организация в своем Twitter.
Сбор средств в пользу пострадавших будет идти на несколько электронных кошельков, а также счет в банке и коробку для сбора денег в московском магазине RBWORLD STORE.
Напомним, что в этот вторник на одной из центральных станций римского метро произошла авария эскалатора, на котором находился группа российских болельщиков ЦСКА. В результате инцидента пострадали около тридцати человек, из них пятеро получили серьезные травмы. Российское посольство в Риме уже отслеживает ситуацию и готовится оказать необходимую помощь соотечественникам.
Причина неисправности эскалатора в настоящее время уточняется. По предварительным данным, он мог не выдержать нагрузки в час пик.
⚠️Внимание!!! В связи с событиями в Риме мы объявляем сбор пострадавшим!!! #РомаЦСКА pic.twitter.com/zhjrq8YIwK— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018