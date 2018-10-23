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В консульстве опровергли участие россиян в драке у стадиона в Риме

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В консульстве опровергли участие россиян в драке у стадиона в Риме

Рим, 23 октября. Итальянские СМИ сообщили о гражданине РФ, получившем ножевое ранение около стадиона в столице Италии. В российском консульстве Федеральному агентству новостей не подтвердили информацию об участии россиян в беспорядках.

Agenzia ANSA сообщило во вторник, что около стадиона, где итальянская «Рома» принимает сегодня московский ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, произошла потасовка, в которой гражданин РФ был ранен ножом, еще двое пострадали.

Источник ФАН в российском консульстве опроверг информацию об участии российских болельщиков в драке. По его словам, диппредставители присутствовали у стадиона. 

Очевидцы также рассказали корреспонденту ФАН, что около стадиона «все было спокойно, полиции было много, болельщики ЦСКА перемещался группами по 15-20 человек». По его словам, если драки и были, то не около стадиона.

Российский консул обратился к полицейским, дежурящим около стадиона. Они подтвердили, что российские граждане не были замечены в потасовках.

Автор: Олеся Волкова
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