Московский омбудсмен рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО

Москва, 23 октября. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые обвиняются в хулиганстве и побоях, в СИЗО «Бутырка» и рассказала об условиях содержания их в изоляторе.

По словам омбудсмена, у обвиняемых отремонтированные камеры на два человека, отдельный санитарный узел, также в камере есть холодильник и телевизор.

«Никаких серьезных жалоб ребята не высказали, самочувствие у них нормальное, медицинской помощью они не пользуются, с сотрудниками СИЗО отношения нормальные», — добавила она.

Спортсмены своевременно выходят на прогулки, могут посещать спортивный зал раз в неделю, претензий к питанию у них нет, отношения с сокамерниками у них дружеские, сказала Потяева.

«С точки зрения психоэмоционального состояния — Павел говорит, что очень раскаивается, но что получилось, то получилось, что касается Александра — он тоже говорит, что сожалеет о том, что так случилось», — добавила омбудсмен.

По ее словам, Кокорин рассказал ей, что получает от болельщиков сотни писем со словами поддержки. Потяева, посмотрев одно письмо, сообщила, что фанат призывает футболиста держаться и не бросать спорт.