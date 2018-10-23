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Противоспутниковые системы вооружения РФ и КНР будут готовы через несколько лет ― разведка США

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Противоспутниковые системы вооружения РФ и КНР будут готовы через несколько лет ― разведка США

Вашингтон, 23 октября. В ближайшие несколько лет на вооружении Китая и России появится противоспутниковые виды вооружения, полагает директор национальной разведки США Дэниел Коутс.   

«Мы ожидаем, что противоспутниковое оружие России и Китая, вероятно, достигнет начальной боевой готовности в следующие несколько лет», — заявил Коутс.

По его словам, вооруженные силы Китая уже начали вести оперативные учения, в которых отрабатывается применение противокосмических систем вооружений. Кроме того, он отметил, что обе страны активно изучают технологии оружия направленной энергии, позволяющих вывести из строя или повредить оптические сенсоры спутников.

Коутс подчеркнул, что ход военных реформ как в России, так и в Китае указывает на то, что обе страны понимают важность создания военных комплексов, способных вести борьбу с вооружением, расположенным в космосе.

Автор: Антон Зарубин
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