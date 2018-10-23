Могерини объявила Черное море «европейским»

Брюссель, 23 октября. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Черное море является «европейским морем». Об этом она заявила в ходе выступления в Европарламенте.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала Могерини.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.

Напомним, в середине июля в Черном море состоялись масштабные украинско-американские морские учения Sea Breeze — 2018.

Позднее в МИД России заявили, что военные учения Sea Breeze — 2018 являлись попыткой спровоцировать напряженность в Черноморском регионе. При этом ответственность за возможные негативные последствия будут нести страны, которые вовлекают Украину в этот процесс.