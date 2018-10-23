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При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 20 человек

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При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 20 человек

Рим, 23 октября. При обрушении эскалатора в метро Рима пострадали 20 человек, рассказал источник российского посольства в Италии Федеральном агентству новостей. 

Восемь из 20 пострадавших были госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, добавил источник, большая часть пострадавших — граждане России.

Пока посольство не располагает информацией, кого и куда госпитализировали, но уже сделало запрос в полицию, чтобы узнать, где разместили россиян и у всех ли есть страховка.

Причина происшествия уточняется, однако уже выдвинуто несколько версий случившегося. Обрушение эскалатора в метро произошло за несколько часов до матча ЦСКА — «Рома».

Напомним, во вторник в 22.00 по московскому времени пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и итальянской «Ромой» в Риме.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
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