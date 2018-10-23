ЕС обсудит с Украиной совместные действия по ситуации в Азовском море

Брюссель, 23 октября. Евросоюз намерен обсудить с Украиной вопрос совместных действий по ситуации в Азовском море. Об этом во вторник заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, эта тема будет поднята на заседании ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в декабре этого года.

«Часть следующего заседания совета по ассоциации ЕС-Украина, который я проведу через пару месяцев, будет посвящена тому, как реагировать наилучшим способом на этот вопрос, тому, какую поддержку ЕС может оказать Украине в этом контексте», — отметила Могерини.

Ранее Могерини заявляла, что Евросоюз обеспокоен возросшей милитаризацией Азовского моря. Дипломат подчеркнула, что появление военных судов не отвечает интересам ни одной из сторон.

Напомним, что Украина начала перебрасывать боевые катера в Азовское море в ответ на «российскую агрессию». Речь идет об участившихся проверках украинских судов российскими пограничниками, которые начались после того, как Киев задержал российский корабль «Норд». Москва расценила эти действия, как пиратство на море.