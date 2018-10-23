Сотрудничество Юга Африки и России — историческая закономерность: отношения с САДК. ФАН-ТВ

В Москве на форуме Сообщества региона южных африканских стран (САДК) обсудили направления экономического сотрудничества с Россией. Цель — привлечение инвестиций в развивающееся производство и сельское хозяйство. Новый этап в укреплении отношений — подписание меморандума о взаимопонимании, принципах и отношениях сотрудничества, который сегодня вступил в силу благодаря министру иностранных дел Сергею Лаврову и исполнительному секретарю Сообщества развития Юга Африки Стергомены Лоуренс Такс.

«Мы таким образом укрепили наши взаимоотношения, подписав меморандум о взаимопонимании. Благодаря вас за это. И мы также должны понимать, что взаимоотношения между регионом САДК и Российской Федерацией имеют историческую составляющую. Поэтому нам нужно капитализировать наш потенциал, который мы выстраивали годами, чтобы он был более ощутим, развивался наиболее быстрыми темпами и процветал», — Стергомена Лоуренс Такс, исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки.

Помимо торгового сотрудничества, планируется совместное развитие технологии в сфере энергетики — страны Африки приглашают к партнерству по восполняемым источникам энергии. Эксперты отмечают, что это необходимое и востребованное в настоящее время направление.

«Есть принцип «товар — деньги», здесь это не совсем правильно. Последние годы мы меняем подход в наших двусторонних связях. Мы сегодня говорим о том, что надо переносить производство, переносить технологии на Африканский континент. Сегодня уже начали это делать. Ряд компаний предлагает свои технологии, параллельно и переносят свои производства. Тем самым мы помогаем обеспечивать рабочие места, надеюсь, что способствуем повышению образовательного уровня, уровня жизни — то, что, я понимаю, сегодня наиболее востребовано. И это обогащает в том числе обе стороны, российскую тоже», — Александр Дианов, заместитель директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки.

Неоднократно в ходе диалога отмечалась роль России в рамках БРИКСА. Страны САДК планируют также укрепление отношений и с другими партнерами по БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией. Они отмечают, что экономически эти страны формируют единый блок.