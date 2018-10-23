Посольство РФ назвало число пострадавших в римском метро

Рим, 23 октября. В результате инцидента в римском метро пострадали около тридцати человек. Такие данные приводит посольство России в Италии. По данным пожарной службы итальянской столицы, пострадавших меньше – около пятнадцати человек.

Российское консульство уже начало собирать информацию и запрашивать аварийные службы. Согласно данным российской дипмиссии, пострадали около тридцати человек. Пожарные службы Рима сообщают о пятнадцати пассажирах, получивших травмы. По предварительной информации, погибших нет.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, скорая помощь на место происшествие приехала примерно через пятнадцать минут. У одного из пострадавших, по всей видимости, наблюдается серьезная травма ноги.

Причина выхода эскалатора из строя сейчас уточняется. По одной из версий, он вышел из строя, потому что фанаты прыгали по нему. По другой, он просто не справился с нагрузкой во время часа пик.

Также сообщается, что консульство России в Италии уже сделало запрос в полицию, чтобы узнать, где разместили российских граждан и у всех ли из них есть медицинская страховка.