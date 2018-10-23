Цена на нефть Brent приближается к $76

Москва, 23 октября. Стоимость нефти марки Brent впервые с сентября опустилась ниже 77 долларов за баррель и приближается к 76 долларам.

По данным на 21.20 мск декабрьские фьючерсы Brent торгуются по цене 76,17 доллара (снижение на 4,58%), фьючерсы WTI продаются за 66,17 доллара (снижение на 4,26%). Снижение цен на углеводороды связано с заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности королевства увеличить добычу до 11 млн баррелей в сутки.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп обратился к Саудовской Аравии и ряду стран, входящих в ОПЕК с просьбой нарастить объем производства в связи с сокращением экспорта нефти из попавшего под санкции Ирана. Исламская республика была вынуждена сократить свои поставки на международный рынок на 700 тыс. баррелей. Позже саудовский принц Халед аль-Фалех заявил, что не исключает возвращения нефти к стоимости 100 долларов за баррель.