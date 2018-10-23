Волынские таможенники ввезли на Украину более тысячи контрабандных иномарок
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Киев, 23 октября. Генеральная прокуратура Украины проводит расследование по факту незаконного ввоза на территорию страны более тысячи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.
По данным ведомства, двое сотрудников таможенных постов в Волынской области незаконно ввезли на Украину более тысячи транспортных средств. Все автомобили были растаможены с помощью поддельных документов.
В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более семи миллиардов гривен (около 250 тысяч долларов). Следователям удалось доказать причастность должностных лиц к преступлению, после чего они были задержаны.