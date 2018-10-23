Волынские таможенники ввезли на Украину более тысячи контрабандных иномарок

Киев, 23 октября. Генеральная прокуратура Украины проводит расследование по факту незаконного ввоза на территорию страны более тысячи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.

По данным ведомства, двое сотрудников таможенных постов в Волынской области незаконно ввезли на Украину более тысячи транспортных средств. Все автомобили были растаможены с помощью поддельных документов.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более семи миллиардов гривен (около 250 тысяч долларов). Следователям удалось доказать причастность должностных лиц к преступлению, после чего они были задержаны.