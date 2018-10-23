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Стало известно состояние фанатов ЦСКА, пострадавших при обрушении эскалатора метро в Риме

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Стало известно состояние фанатов ЦСКА, пострадавших при обрушении эскалатора метро в Риме

Рим, 23 октября. На одной из центральных станций римского метрополитена произошел инцидент, в котором предположительно пострадали восемь болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает местное информационное агентство АНСА.

По данным полиции, один из эскалаторов станции метро вышел из строя. В момент ЧП на нем находилась группа болельщиков из России, приехавших в Рим поддержать свою команду в игре против местного клуба «Рома». Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в российском посольстве пока не в курсе инцидента.

Также источник ФАН сообщает, что несколько человек получили в ходе инцидента ряд тяжелых травм, включая открытые переломы. Состояния пяти пострадавших оценивается как серьезное.

Напомним, что сегодня в 22:00 по московскому времени в Риме на Олимпийском стадионе пройдет матч между ЦСКА и «Ромой» в рамках футбольной Лиги чемпионов. Среди зрителей на трибунах будут присутствовать более 1,5 тысяч болельщиков из России.

Автор: Антон Зарубин
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