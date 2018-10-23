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РФ и США в декабре проведут контртеррористические переговоры на уровне МИД — Болтон

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РФ и США в декабре проведут контртеррористические переговоры на уровне МИД — Болтон

Москва, 23 октября. Россия и США в декабре планируют провести переговоры по борьбе с терроризмом на уровне заместителей глав МИД. Об этом во вторник заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, соответственная договоренность была достигнута по итогам его встречи с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

«На встрече с Патрушевым мы обсудили наше взаимодействие по итогам встречи в Женеве и переговоров  в Хельсинки. Мы согласились, что российско-американский диалог по контртерроризму на уровне заместителей глав МИД и госдепартамента пройдет в декабре», — отметил он.

Болтон добавил, что впоследствии Соединенные Штаты намерены усилить работу по борьбе с терроризмом, а также бросить дополнительные силы на борьбу с незаконной продажей наркотиков.

Автор: Алексей Громов
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