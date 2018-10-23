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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Савченко

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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Савченко

Киев, 23 октября. Шевченковский районный суд Киева перенес на 25 октября рассмотрение вопроса о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом сообщается на странице Надежды Савченко в Facebook.

«Апелляция на предыдущие два месяца содержания под стражей состоится только завтра в 15.30 в Апелляционном суде», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также разрешила ее арест и привлечение к уголовной ответственности, после чего Савченко была задержана. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ведомство обладает неопровержимыми доказательствами причастности Савченко к подготовке государственного переворота на Украине.

Автор: Артем Никулин
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