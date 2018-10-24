Сирия итоги за сутки на 24 октября 06.00: курды устроили перестрелку в Ракке, три мирных жителя Африна погибли при взрыве СВУ

Сирия, 24 октября. Курды устроили перестрелку в Ракке, три мирных жителя Африна погибли при взрыве СВУ, из плена ИГ1 в Эс-Сувейде освободили 10 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли двух бойцов при взрыве в Хомсе, обстреляли позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, добились освобождения еще 10 пленников ИГ.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме, противостоит «Сукур аш-Шам» в Идлибе.

«Файлак аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

Курды: организовали взрыв в Африне, сообщили о взятии под контроль 80 процентов территории Ас-Сусы, арестовывают мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

В течение суток радикальные исламисты несколько раз обстреляли мирные кварталы административного центра провинции Алеппо. Информационное агентство SANA писало, что под огнем джихадистов пострадало трое детей. Позже местный источник передавал в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в результате падения мины боевиков на улице Аль-Нил ранения получил еще один несовершеннолетний.

В конце дня в районе Аз-Захра были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@yaseenkhalf1).

Также Twitter-канал (@Step_Agency) сообщал о перестрелках между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями в окрестностях населенного пункта Лерамун на севере региона.

В Африне детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло три мирных жителя населенного пункта.

Позже в городе были зафиксированы боестолкновения между незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в результате перестрелок радикальных исламистов был нейтрализован командир группировки «Файлак аш-Шам».

Источник писал в Twitter (@ebrieem190), что в населенном пункте Хан Туман детонировало СВУ. По сведениям автора публикации, в результате происшествия пострадало несколько бойцов сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Хомс

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Observation12), что недалеко от населенного пункта Эс-Сухне на востоке провинции Хомс разорвалась мина. В результате взрыва погибли два бойца проправительственных сил.

Напомним, данный район был освобожден от террористов «Исламского государства» в августе прошлого года. Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА), а также союзные силы, ведут работы по зачистке территорий этой части региона от взрывных устройств, заложенных радикальными исламистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что представители Демократических сил Сирии (SDF) заявляли об освобождении от террористов «Исламского государства» 80 процентов территории населенного пункта Ас-Суса. Также боевики SDF сообщали, что под их контроль перешли поселения Аль-Мурашида и Аль-Мурахда. Об этом писал Twitter-канал (@jisrtv).

Местный Twitter-канал (@Laurenz_1997) писал, что союзная курдским военизированным отрядам международная коалиция продолжила совершать атаки предполагаемых укрытий банд ИГ в Ас-Сусе. Ранее под ударами ВВС возглавляемого США западного альянса погибло более 60 мирных жителей этого поселения.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Бабулин детонировало самодельное взрывное устройство, передавал военный источник в Telegram (@aheey555). Информации о пострадавших нет.

На юге провинции Идлиб были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и террористами управляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 альянса «Тахрир аш-Шам». О столкновениях сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Кроме того, в районе населенного пункта Маарет ан-Нуман отмечались столкновения между «Сукур аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам», писал Twitter-канал (@Step_Agency). По сведениям источника в Telegram (@aheey555) в результате перестрелок между исламистами недалеко от поселения Жаржаназ был ранен гражданский.

Неизвестные радикалы ударили по госпиталю Аль-Хасан в городе Серакиб, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Информации о жертвах не поступало.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка были зафиксирована перестрелка между двумя членами Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@alreahalsaknh) сообщал, что позиции курдского военизированного отряда недалеко от деревни Хаза к северу Айн Иссы подверглись атаке неизвестных. По сведениям автора публикации, курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что члены «демократических сил» продолжают проводить массовые аресты мирных жителей региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов.

К югу от Ракки был обнаружен склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства». Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o).

Провинция Хама

В начале дня оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency) писал, что в административном центре провинции Хама снайперы неизвестной радикальной группировки убили двух бойцов сирийской армии. Официального подтверждения данная информация не получила.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@QASIOUN_NEWS), что в долине Аль-Габ на северо-западе региона продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками «Тахрир аш-Шам».

Также боестолкновения не утихали в северной части провинции. Twitter-канал (@MasarPressNet) передавал, что в ответ на провокационные обстрелы со стороны джихадистов правительственные войска САР открыли огонь по их опорным пунктам недалеко от поселения Аль-Арбаин. Кроме того, артиллерия армии САР нанесла удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник передавал в Telegram (@Observation12), что из плена террористов «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда удалось вызволить еще семь взрослых и трех детей. Ранее, в результате успешных переговоров между радикалами и представителями сирийского правительства, были освобождены четверо несовершеннолетних и две женщины. Сейчас бывшие пленники ИГ находятся на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях региона.

В свою очередь САА обязалась выпустить из-под стражи 10 жен террористов.

Провинция Хасака

В лагере беженцев, расположенном на окраине населенного пункта Рас аль-Айн в Хасаке, в течение суток продолжалась акция протеста, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). Гражданские, вынужденные пребывать в подконтрольных курдам поселениях, жалуются на нехватку продуктов питания и теплых вещей. Сирийцы требуют улучшения условий жизни.

На востоке провинции Хасака разорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства», передавало информационное агентство SANA. В результате происшествия погиб мирный житель региона, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

В конце дня в регион прибыла военная техника для Демократических сил Сирии (SDF) от международной коалиции, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Конвой прошел через контрольно-пропускной пункт Сималка на границе с Ираком.

Ирак

В Мосуле взорвался заминированный автомобиль, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадало 10 мирных жителей города. Позже информационное агентство Iraqi News писало, что военнослужащие иракской армии арестовали в Мосуле члена ИГИЛ1, который отвечал за поставки продовольствия действующим в этой части провинции Найнава бандам террористов.

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать территории провинции Киркук в поисках укрытий террористов «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что недалеко от деревни Аль-Кахара бойцы иракской армии обнаружили туннель радикальных исламистов. Сообщается также, что в этом районе был арестован член ИГ.

Еще два радикальных исламиста были задержаны правительственными войсками в провинции Киркук, сообщало Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)