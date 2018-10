Солдат здравого смысла: американский видеоблогер борется с «дивным новым миром»

В современной Америке многие еще помнят времена, когда быть патриотом не было стыдно, когда просто любить свою страну и уважать президента не означало быть расистским женоненавистником без души и сердца. Сколько прошло времени с той давней поры? Месяцы, годы, десятилетия? Нет, прошла эпоха.

Во всяком случае, так утверждают колумнисты информационного агентства USA Really, говоря о том, что «американцам выпала доля жить в новые времена. Эпоху, в которой народ борется за свое существование с медиагигантами, хозяевами умов миллионов людей в США».

Каково же соотношение сил?

На стороне народа выступает популярный в самых широких кругах американский ютубер Стивен Краудер (Steven Crowder), на Youtube-канал которого подписаны почти 3 млн человек. Наибольшую известность Стивен получил за свое шоу Louder with Crowder, в котором он дебатирует на тему самых острых социальных вопросов со всеми желающими. Количество подписчиков на микроблог Стивена в Twitter насчитывает около 650 000 читателей.

Поскольку сильные мира сего слишком известны, чтобы их называть, мы предоставим Стивену право представить своих оппонентов самостоятельно.

«Даже несмотря на президента-республиканца и Конгресс, контролируемый республиканцами, — утверждает он, — левым принадлежат медиа, индустрия развлечений и образования и вообще вся IT-индустрия, что, несомненно, позволяет оказывать влияние на их образ. Медиаиндустрия, в которую входят такие гиганты, как Google, Facebook, Amazon и Twitter, имеет столько коллективной власти, что это почти невообразимо. Big Tech (гиганты индустрии), как их теперь принято называть, являются самой могущественной силой в нашу эпоху».

Кстати, Стивен совершенно справедливо считает, что термин «медиа» не охватывает всю ширину сущности современного Big Tech, ведь американская «фабрика грез», задающая стандарт для всего мира наравне с американским телевидением, включает в себя также YouTube, Hulu и Netflix — и вместе с Facebook, Twitter и Google все это является частью одной индустрии. Индустрии дезинформации.

«Учитывая степень могущества индустрии дезинформации, — говорит Краудер, — давайте представим, что произойдет, если демократы получат подавляющее большинство? Например, в представлении левых и демократических сил одной из самых достойных кандидатов на пост президента [США] является американский политик-демократ Нэнси Пелоси».

Ниже Федеральное агентство новостей представляет выдержки из выступлений Стивена Краудера с комментариями аналитиков USA Really.

«Давайте представим, как изменится американский мир, если Нэнси Пелоси сядет в президентское кресло:

1. Тотальная конфискация оружия. Все единицы боевого оружия будут изъяты у легальных владельцев. Оружие в стране станет доступно только государству. Нет, это не влажные мечты Адольфа Гитлера, издержки режима Северной Кореи или предсказание будущего, это уже американская реальность».

Такая идея действительно предлагалась конгрессменом-демократом от Калифорнии Эриком Салвеллом.

Неудивительно, что идея была активно поддержана мастодонтами подконтрольной «Индустрии Дезинформации» и усердно тиражировалась такими изданиями, как The New York Times, The Miami Herald и даже старый добрый Rolling Stone не остался в стороне.

«2. В демократическом мире будущего полицией нравов будут созданы законы о произношении, которые будут основываться исключительно на идеологии, игнорируя здравый смысл и науку, с целью создания законного инструмента устранения неугодных».

Звучит как Германия 30-х? И снова нет, это американская реальность. Такие законы уже существуют и применяются в Нью-Йорке и Калифорнии. В конце концов, что может пойти не так?

«3. В этой чудесной стране будут существовать «законы о ненависти», которые без объективных оснований позволят тем, кто находится у власти, сажать в тюрьму любого, на кого они укажут пальцем».

Да, кстати, законопроект, уже предложенный в Калифорнии, запретит религиозные книги. Но все, кто выступает против левых, — нацисты. Какая прелесть.

«4. Какая уважающая себя страна будет связываться со всеми этими полами? Различать мужчин и женщин — еще чего! В мире, в котором правят демократы, детей отбирают у родителей за отказ давать своему ребенку блокаторы половых гормонов. И нет, это не страшилка или городская легенда. Это происходит в США уже сегодня».