Сирия новости 23 октября 22.30: командир «Файлак аш-Шам» нейтрализован в Алеппо, в перестрелке между радикалами в Идлибе ранен гражданский

Сирия, 23 октября. Командир «Файлак аш-Шам» нейтрализован в Алеппо, в перестрелке между радикалами «Тахрир аш-Шам» и «Сукур аш-Шам» в Идлибе ранен гражданский, на позиции SDF в Хасаке прибыла военная техника от международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Сукур аш-Шам» в Идлибе.

«Файлак аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

Курды: получили военную технику от международной коалиции в Хасаке.

Провинция Алеппо

В Африне зафиксированы боестолкновения между незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в результате перестрелок радикальных исламистов был нейтрализован командир группировки «Файлак аш-Шам».

Джихадисты продолжают обстреливать кварталы административного центра провинции Алеппо, пишет местный Twitter-канал (@CombatChris1). Ранее сообщалось, что под огнем радикалов пострадало несколько детей.

Провинция Идлиб

Неизвестные радикалы ударили по госпиталю Аль-Хасан в городе Серакиб, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Информации о жертвах не поступало.

В районе населенного пункта Маарет ан-Нуман продолжаются столкновения между «Сукур аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам», пишет Twitter-канал (@Step_Agency). По сведениям источника в Telegram (@aheey555) в результате перестрелок между исламистами в районе поселения Жаржаназ был ранен гражданский.

Провинция Хасака

В провинцию Хасака прибыла военная техника для Демократических сил Сирии (SDF) от международной коалиции, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Конвой прошел через контрольно-пропускной пункт Сималка на границе с Ираком.

В лагере беженцев Аль-Мабрук не утихает конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF), под контролем которых находится поселение, и живущими в нем перемещенными лицами, пишет Twitter-канал (@OrientNewsEn). Гражданские требуют разрешить гуманитарный кризис, сложившийся в лагере. Напомним, в поселении не хватает еды и предметов первой необходимости.

Ирак

Силы безопасности Ирака продолжают проводить операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в городе Мосул и его окрестностях. Информационное агентство Iraqi News пишет, что военнослужащие иракской армии арестовали в городе члена ИГИЛ1, который отвечал за поставки продовольствия действующим в этой части провинции Найнава бандам террористов.

Еще два радикала ИГ1 были задержаны правительственными войсками в провинции Киркук, сообщает Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)