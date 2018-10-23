Болтон прокомментировал «доказательства» российского «вмешательства» в выборы США

Москва, 23 октября. Если же у Вашингтона появится новая информация, доказывающая российское «вмешательство» в выборы США, то должны быть приняты соответствующие решения, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Пока мы имеем дело с открытой информацией. Если же появится новая информация, доказывающая «вмешательство», то, наверное, какие-то решения должны быть приняты», — цитирует корреспондент Федерального агентства новостей Болтона.

Помощник американского президента, комментируя хакерские атаки на США, привел слова вице-президента США Майка Пенса, которые он озвучил несколько недель назад по поводу Китая.

«Он сказал, что по сравнению с тем, чем занимается Китай, Россию можно назвать «младшим партнером» или «младшим игроком», — заявил Болтон.

Вашингтон обвинил Москву во «вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Расследованием дела занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. Москва все обвинения отрицает и называет их голословными.