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Болтон признал, что в США не наблюдают признаков «вмешательства» со стороны РФ

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ББолтон признал, что в США не наблюдают признаков «вмешательства» со стороны РФ

Москва, 23 октября. Власти США в настоящий момент не наблюдают признаков «вмешательства» России в американские выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы внимательно следим, директор ФБР Крис Рей сказал, что пока они не видят действий, сравнимых с 2016 годом, но вы понимаете, все может измениться одним нажатием клавиши», — отметил он.

Болтон добавил, что президент США Дональд Трамп на протяжении 45 дней получал от ФБР информацию по выборам и возможном вмешательстве.

Напомним, что 6 ноября в США стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Они имеют огромное значение для всего американского истеблишмента, поскольку демократы в случае победы могут запустить процедуру импичмента президента.

Американские власти обвиняют Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако за полтора года работы не было обнаружено ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к американским выборам.

Автор: Николай Хренков
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