Болтон рассказал Путину о расследовании убийства саудовского журналиста

Москва, 23 октября. Советник главы Белого дома США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что проинформировал президента России Владимира Путина об имеющихся у США данных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Я проинформировал президента Путина о тех данных, которые мы получили по Саудовской Аравии», — сказал Болтон.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Турции. Журналист отправился в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез. По словам невесты журналиста, Хашукджи пригласили в консульство под предлогом оформления документов. При этом девушку в здание консульства не пустили, однако она осталась ждать своего жениха на улице.

Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи давно покинул здание консульства. 23 октября в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле было обнаружено тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи.

С 2017 года Хашукджи жил на территории США, где работал журналистом в американской газете Washington Post.