Москва, 23 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным провел детальное обсуждение контроля над вооружениями, а также заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил Болтон на пресс-конференции по итогам встречи во вторник.

«Мы провели детальные обсуждение контроля над вооружением, также выхода из договора РСМД», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова помощника американского лидера.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 22 октября сообщил, что США намерены выйти из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, якобы не соблюдает данное соглашение. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон будет развивать вооружения.