Москва, 23 октября. Власти США считают важным договор России и Турции по введению демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом во вторник заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем, что договор по Идлибу очень важен. Трамп (президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН) заявил, что это позволило избежать там гуманитарной трагедии. Договор по Идлибу держится, несмотря на большое количество проблем», — отметил он.

Болтон признал, что ситуация в Сирии остается сложной, поскольку в этом регионе пересекаются интересы многих стран. При этом он обратил внимание на Иран, который «негативно себя ведет» в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Напомним, что достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности предусматривают создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. На сегодняшний день данный регион контролируется боевиками, от чего страдают мирные жители.