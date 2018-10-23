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США не приняли окончательного решения по введению новых санкций против РФ — Болтон

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США не приняли окончательного решения по введению новых санкций против РФ — Болтон

Москва, 23 октября. США на данный момент не приняли окончательного решения по введению в ноябре нового пакета санкций против России. Об этом во вторник заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обязаны законодательством осудить действия, связанные с химоружием. Могу сказать, что окончательного решения принято не было», — отметил он.

Отметим, что часть санкций связана с предполагаемым вмешательством России в американские выборы президента 2016 года. Другая часть — с обвинениями по так называемому «Делу Скрипалей». Примечательно, что ни в том, ни в другом случае Соединенные Штаты не привели никаких доказательств причастности России. Расследование «вмешательства в выборы» продолжается с конца 2016 года и пока что ни дало никаких результатов.

Автор: Кристина Волкова
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