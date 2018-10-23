Москва, 23 октября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос российского «вмешательства» в американские выборы. Об этом рассказал на пресс-конференции Болтон.

«Мы также обсудили вопрос и выразили нашу озабоченность по поводу вмешательства РФ в выборы в США», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Болтона.

При этом помощник американского президента заявил, что «действия» Москвы не принесли ей никакой пользы, но нанесли серьезный урон отношениям между странами.

Напомним, США обвинили Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года. Расследованием дела занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва все обвинения отрицает, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».