Москва, 23 августа. Советник президента Джон Болтон ответил на вопрос о расположении ракет в случае выхода США из РСМД. По его словам, этот вопрос детально не обсуждался, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент России Владимир Путин принял в Москве советника президента США Дональда Трампа. После встречи Болтон прокомментировал ситуацию с расположением ракет.

«Пока что этот вопрос детально не обсуждался, вопрос важный, об этом говорил Трамп, наше решение имеет отношение к нарушениям РФ, которые Москва не признает», — заявил Болтон.

По его словам, Россия протестировала в 2008 году крылатые ракеты земного базирования, но якобы пыталась скрыть этот факт. Ежегодно Госдепартамент США публикует отчеты по РСМД. И Россия с 2013 года якобы скрывает факты о невыполнении договора.

«Есть ряд государств, у которых есть баллистические ракеты, но они не являются участниками договора, к примеру, Китай, там половина таких ракет. Это стратегическая реальность, не соответствующая положениям этого договора», — добавил он.

Болтон считает, что ситуация волнует не только США, но и Россию. Он заявил, что российские ракеты также базируются в Европе, поэтому не американские баллистические ракеты представляют угрозу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из РСМД навредит международной безопасности и стабильности. Этот шаг Вашингтона является опасным и непродуманным.