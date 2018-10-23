ВМС Украины готовят моряков для полученных от США катеров

Киев, 23 октября. Военно-морские силы Украины начали процесс подготовки экипажей для американских катеров типа Island, которые США передали Киеву в конце сентября. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

«В военно-морских силах ВС Украины продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island. Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что экипажи сформированы из лучших украинских военных моряков, которые имеют опыт выполнения задач в море, а также обладают высоким уровнем моральных и профессиональных качеств.

Напомним, в конце сентября береговая охрана США передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. При этом многие эксперты уверены, что американские катера добавят проблем украинскому флоту, а в конечном итоге все закончится «корабельным кладбищем».