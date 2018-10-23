«Украинцы испытывают страх»: в Крыму объяснили истерики из-за «неправильной» итальянской карты

Украинские пользователи социальной сети Facebook возмутились, что в Италии опубликовали карту с Крымом, входящим в состав России. Первым на «неправильную» карту обратил внимание Алексей Петров. В своем посте в соцсети он заявил о необходимости «вежливо объяснить на пальцах» тем, кто рисовал карту, «принадлежность Крыма».

Украинцы принялись активно комментировать публикацию «неправильной» карты и припомнили Италии все грехи. В том числе и то, что в стране в XX веке зародился фашизм.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал агрессивное поведение украинских пользователей в социальной сети.

«Так ведь и на пальцах объяснили, что Крым русский. И учитывая перемены в правительстве Италии, а также то, что там приходят к власти более реалистично мыслящие силы, подобный шаг выглядит, конечно же, незначительным, но все-таки в какой-то степени забавным и приятным. Реакция украинских пользователей объясняется одним очень важным моментом: они испытывают страх. Украина находится в тупике, она находится в состоянии экономической катастрофы. Ее суверенитет ограничен, а ее правители принимают законы, которые наносят ущерб украинскому населению без каких-либо оговорок, потому что этого требуют их западные кураторы», — заметил собеседник агентства.

По словам политолога, граждане Украины чувствуют безысходность, потому что действующая власть не может снизить внутриполитическое напряжение внутри страны и за ее пределами. В основе гневных высказываний украинцев в Facebook лежит большой страх.

«Единственное, что является на Украине жизнеспособным, это ненависть и гражданская война, в которой выплескивается этот эмоциональный тупик. Поэтому их реакция на подобные шаги — это именно безысходность внутри страны, поскольку они не понимают, что им делать и куда идти. Только резкая и нервная реакция», — пояснил Владимир Джаралла.

Кроме того, надежда на урегулирование украинско-российских отношений с каждым днем слабеет, потому что Киев прочно отстаивает позицию, что «Россия — страна-агрессор».

«Буквально вчера я присутствовал на одном из круглых столов, где впервые собрались представители Украины, Донбасса, Крыма и России в целом, где обсуждалось будущее Москвы и Киева. Диалог был достаточно острым и тяжелым. После встречи не покидало чувство безнадежности. Те, кто настроен на нормальные отношения с Россией, чувствуют себя преданными, потому что большая часть их не поддерживает», — заключил эксперт.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей республики высказались за воссоединение с Россией. Народное голосование прошло в соответствии с нормами международного права, однако Киев до сих пор не признает итоги референдума. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о статусе Крымского полуострова закрыт раз и навсегда.